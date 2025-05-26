WP: Германия планирует отдать Украине устаревшие ракеты для Patriot

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ФРГ не планирует передавать Украине современные модернизированные ракеты для систем ПВО Patriot — PAC-3, сообщает ТАСС .

Как пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на евродипломата, Германия отправит на нужды ВСУ PAC-2, которые устарели и малоэффективны для перехвата баллистических ракет.

При этом информация о сроках поставок данного вооружения не приводится.

10 мая The New York Times отметила, что Штаты одобрили передачу ФРГ Украине 100 ракет для ПВО Patriot и 125 ракет большой дальности. По сведением WP, это решение власти США приняли после подписания с Украиной сделки по добыче полезных ископаемых.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что РФ давно готова к снятию Западом запрета на использование ВСУ дальнобойного оружия.