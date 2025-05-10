США санкционировали масштабные поставки вооружений для Украины

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Германия передаст Киеву 100 ракет для Patriot и 125 дальнобойных снарядов

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Конгрессе, речь идет о 100 зенитных ракетах для систем ПВО Patriot и 125 дальнобойных ракетах.

Все одобренные боеприпасы американского производства. Согласно экспортному законодательству США, требуется их согласие на любую реэкспортную поставку.

Особое значение имеет передача ракет для систем Patriot — это позволит Украине усилить защиту критически важных объектов от российских баллистических и крылатых ракет. Дальнобойные боеприпасы, в свою очередь, расширят возможности ВСУ по поражению целей в глубоком тылу, указано в публикации.