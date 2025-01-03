Выступление на тему взрывов в Новом Орлеане и Лас-Вегасе Байден начал с шутки
Байден пошутил про себя перед выступлением о взрывах в США
Президент США Джо Байден пошутил про себя перед выступлением о взрывах в американских городах Новый Орлеан и Лас-Вегас, сообщает РИА Новости.
«Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», — заявил американский лидер собравшимся в зале.
Гости мероприятия встретили слова Байдена смехом, сказано в сообщении агентства.
Ранее в Новом Орлеане при теракте погибли 15 человек, при подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе погиб действующий военный и возможный исполнитель преступления.
Власти США пока исключают связь этих инцидентов.