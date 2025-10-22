Политолог из США Джон Вароли заявил, что США и Запад в последние годы «попали в глубокую изоляцию». Многие страны «выбирают правду» и встают на сторону России.

«Вот ирония: они попытались изолировать Россию три года назад, и все получилось наоборот. На данный момент США и западные страны изолированы от мирового сообщества», — сказал Вароли в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, политику истеблишмента в Соединенных Штатах и Европе заставляют корректировать усиливающиеся волнения протестов. Вароли убежден, что добиться от них переговоров можно исключительно с помощью давления, поскольку они воспринимают лишь силовое воздействие.

Ранее член экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав оценил разницу между диалогами американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Вадимиром Зеленским.

