Член экспертного клуба «Дигория», политолог Михаил Варшав заявил, что контраст между диалогами американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Вадимиром Зеленским говорит о серьезных изменениях на международной арене, сообщает «ФедералПресс» .

«Глубинная суть происходящего в том, что Вашингтон фактически признал: роль Украины как инструмента давления на Москву исчерпана. Двухчасовой разговор Путина и Трампа, прошедший в „доверительной атмосфере“, показал, что стороны говорят на одном языке», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас эмоции и лозунги в этом диалоге уступили место трезвому расчету. Одновременно Зеленскому показательно не предоставили даже незначительных послаблений, что знаменует завершение периода безусловной поддержки, оказываемой Киеву.

Как заявил аналитик, Трамп не только заблокировал отправку «Томагавков», но и в разговоре с украинским лидером употребил риторику, близкую к капитуляции, что является беспрецедентным событием в истории взаимоотношений между Америкой и Украиной. Это служит серьезным предупреждением.

Грядущая встреча в Будапеште представляется не просто рядовым саммитом, а своеобразным подтверждением новой действительности, где Россия вновь участвует в переговорах на правах равноправного партнера. Это яркая иллюстрация того, как геополитическая обстановка вновь оказывает большее влияние, чем идеологические убеждения. Трамп, вопреки своей непредсказуемости, проявил себя как достаточно практичный политик, осознавший, что продолжение конфронтации с Россией может привести к негативным последствиям для США во всех областях — от экономики до военной сферы.

