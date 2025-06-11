Вучич: Сербия готова восстановить 1-2 украинских города

сегодня в 21:20

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград готов восстановить 1-2 города или региона Украины, чтобы продемонстрировать местным жителям поддержку, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

Сербский лидер принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который состоялся в Одессе.

Вучич добавил, что Сербия всегда готова оказать Украине как гуманитарную, так и политическую поддержку территориальной целостности.

Ранее президент Сербии в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным пообещал блокировать оружейные сделки при подозрении поставок ВСУ.