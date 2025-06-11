Вучич: Сербия готова восстановить 1-2 украинских города
Фото - © Александр Кряжев/РИА Новости
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград готов восстановить 1-2 города или региона Украины, чтобы продемонстрировать местным жителям поддержку, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Сербский лидер принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который состоялся в Одессе.
Вучич добавил, что Сербия всегда готова оказать Украине как гуманитарную, так и политическую поддержку территориальной целостности.
Ранее президент Сербии в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным пообещал блокировать оружейные сделки при подозрении поставок ВСУ.