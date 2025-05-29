Президент Сербии раскрыл детали разговора с Путиным по военным поставкам

Особое внимание будет уделяться сделкам с высоким риском перенаправления оружия в зону украинского конфликта. Для реализации этих мер уже создана специальная рабочая группа.

«Я обсуждал этот вопрос с президентом [России Владимиром] Путиным. Не хотел бы раскрывать детали нашего разговора», — указал президент.

Во время своего выступления Вучич опроверг сообщения о поставках сербского вооружения на Украину через африканские страны, назвав такие заявления бездоказательными. Также он отверг обвинения в адрес Сербии о поставках боеприпасов в Российскую Федерацию через турецкие компании.

Отдельно сербский лидер подчеркнул экономическое значение оборонной промышленности для страны. В этом секторе напрямую занято около 24 тысяч человек, а с учетом смежных отраслей — еще порядка 25 тысяч рабочих мест. Новые ограничительные меры призваны сохранить стабильность работы предприятий ВПК, одновременно защищая международные интересы страны.

Ранее Служба внешней разведки России заявляла о продолжающихся поставках сербского вооружения на Украину через страны НАТО с использованием поддельных документов. Вучич подтвердил, что обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным, но детали переговоров не раскрыл. Принятые меры должны снизить давление на Сербию со стороны как западных стран, так и России.