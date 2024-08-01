сегодня в 16:55

ВСУ покинули ключевые позиции в районе Клещеевки в ДНР

Украинская армия покинула ключевые позиции в районе населенного пункта Клещеевка в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС .

Источник агентства подтвердил, что ВСУ оставили также важные высоты. Бойцы отошли со своих позиций с большими потерями, а линия обороны на артемовском направлении «надломилась».

Ранее под контроль российских сил перешли расположенные на территории ДНР населенные пункты Прогресс и Евгеновка. Также российским войскам удалось отразить 3 контратаки украинских штурмгрупп.

Независимый репортер Павел Кукушкин заявил, что Киев продолжает направлять свои резервные силы в сторону Харькова, где продолжаются активные позиционные столкновения. Российские вооруженные силы удерживают свои исходные позиции.