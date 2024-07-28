сегодня в 13:42

Минобороны: ВС РФ освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР

Расположенные на территории Донецкой Народной Республики населенные пункты Прогресс и Евгеновка перешли под контроль российских сил, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, бойцы группировки войск «Центр» поразили подразделения 28-й, 31-й, 32-й мехбригад и 142-й пехотной бригады противника у Димитрова, Новогродовки, Дзержинска, Белой Горы и Желанного в ДНР.

Также российским войскам удалось отразить 3 контратаки украинских штурмгрупп. Потери ВСУ составили до 385 солдат и 5 автомобилей.

Еще ВС РВ уничтожили две 227-мм реактивные системы залпового огня M270 MLRS, две 122-мм гаубицы Д-30, две 100-мм пушки «Рапира» и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.