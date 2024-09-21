ВСУ откатились с позиций на артемовском направлении в ДНР

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ТАСС: украинские войска сбежали с позиций у Андреевки под Артемовском

Солдаты ВСУ убежали со своих позиций рядом с населенным пунктом Андреевка на артемовском направлении в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники среди силовиков.

Неподалеку от села Андреевка солдаты ВСУ занимали позиции довольно длительное время. Однако им все же пришлось откатиться.

Теперь украинские войска предпринимают попытки закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс.

Ранее сообщалось, что ВСУ устроили массовый налет дронов на юг РФ. Было уничтожено 25 дронов противника над Херсонской областью и Азовским морем.