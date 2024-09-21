Отечественные силы ПВО ликвидировали над регионом и Азовским морем около 25 беспилотников противника. Никто из местных жителей не пострадал, поскольку обломки упали не в городах и селах, а за их пределами.

Политик отметил, что российские зенитчики справились со своей задачей. Преступный замысел украинских войск был сорван.

Ранее Сальдо сообщал о том, что в Херсонской области работает кочующая Д-30. Недавно она ликвидировала опорник ВСУ.