ВСУ начали применять термитные бомбы

ВСУ используют взрывчатку по технологии фашистской Германии
Политика

Вооруженные силы Украины начали использовать беспилотники с термитной смесью по технологии Германии времен Гитлера, пишет ТАСС.

В бомбах используют взрывчатую смесь алюминиевого порошка и оксида железа. Эту технологию применяли фашистская Германия и ее союзники, указано в публикации со ссылкой на телеканал CNN.

Это оружие, под данным ООН, несет ущерб экологии и вызывает массовые разрушения инфраструктуры.

Ранее украинский десантник признался в расстреле троих российских военнопленных в Курской области.