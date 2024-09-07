ВСУ начали применять термитные бомбы

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Вооруженные силы Украины начали использовать беспилотники с термитной смесью по технологии Германии времен Гитлера, пишет ТАСС .

В бомбах используют взрывчатую смесь алюминиевого порошка и оксида железа. Эту технологию применяли фашистская Германия и ее союзники, указано в публикации со ссылкой на телеканал CNN.

Это оружие, под данным ООН, несет ущерб экологии и вызывает массовые разрушения инфраструктуры.

Ранее украинский десантник признался в расстреле троих российских военнопленных в Курской области.