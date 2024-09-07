ВСУ начали применять термитные бомбы
ВСУ используют взрывчатку по технологии фашистской Германии
Вооруженные силы Украины начали использовать беспилотники с термитной смесью по технологии Германии времен Гитлера, пишет ТАСС.
В бомбах используют взрывчатую смесь алюминиевого порошка и оксида железа. Эту технологию применяли фашистская Германия и ее союзники, указано в публикации со ссылкой на телеканал CNN.
Это оружие, под данным ООН, несет ущерб экологии и вызывает массовые разрушения инфраструктуры.
Ранее украинский десантник признался в расстреле троих российских военнопленных в Курской области.