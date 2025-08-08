Встречу Путина и Трампа могут организовать в одном из арабских государств

Встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа могут провести в одном из арабских государств. Конкретная страна не названа, сообщает ТАСС .

Встреча Путина и Трампа может пройти уже на следующей неделе. Конкретики пока нет, стороны готовятся к возможному мероприятию.

Ранее WSJ писало, что на встрече Путин будет обсуждать с Трампом условия завершения украинского конфликта. Президент России может предложить американскому коллеге закрепить за РФ контроль над некоторыми освобожденными территориями в обмен на вывод войск из остальных районов.

Трамп же может призвать Украину и ее союзников согласиться с предложением. Однако, вероятно, Киев выступит против.