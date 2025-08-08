WSJ: Путин может предложить Трампу признать за РФ некоторые территории

Президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом может предложить закрепить за РФ контроль над рядом освобожденных территорий в обмен на вывод войск из иных районов, рассказал Wall Street Journal высокопоставленный дипломат в ЕС и украинский чиновник.

Глава США якобы может призвать Украину и ее союзников принять это предложение. При этом в Киеве и столицах ЕС с высокой вероятностью не согласятся с данным планом: такой вариант исхода событий будет выгоден только РФ.

Если же Украина откажется, то США могут перестать помогать ВСУ в сфере разведки и военной поддержки. Соединенные Штаты также могут покинуть дипломатический процесс. Тогда Москва и Киев останутся один на один.

Кроме того, WSJ утверждает, что Трамп злится из-за неспособности завершить украинский конфликт за 200 дней президентства. Глава США надеется на быстрое мировое соглашение и игнорирует условия обеих стран.

В июне и начале июля Трамп публично раскритиковал решения Путина по поводу украинского кризиса. Отношения между РФ и США снова ухудшились после разговора 3 июля. Тогда Трамп испытал «гнетущее чувство, будто его тянут за собой».