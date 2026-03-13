«Все по-честному»: Трамп высказался о помощи России Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ «немного помогает» Ирану, отметив, что Штаты, в свою очередь, помогают Украине, сообщают «Известия» .

«Я думаю, он (президент РФ Владимир Путин — ред.), наверное, помогает им (Ирану — ред.) немного. Полагаю, да» — сказал Трамп, отвечая на вопрос ведущего телеканала Fox News.

Затем американский лидер снова подтвердил, что Штаты действительно оказывают помощь Украине.

«Это выглядит как: „Эй, они это делают, и мы это делаем“, — все по-честному», — уточнил президент.

Ранее главком силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Штаты готовы к максимально жестким мерам против любого государства, которое помогает Ирану атаковать военных США на Ближнем Востоке.

