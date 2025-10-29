ВС Франции приняли на вооружение новые ракеты с ядерными боеголовками
Фото - © Сгенерировано Freepik
Французская армия получила новые ракеты M51.3 с ядерными боеголовками. Их разместят на атомных подводных лодках, сообщает «Bild на русском»*.
Поступившее вооружение представляет собой новое поколение межконтинентальных баллистических ракет. В Париже их назвали «важным шагом в модернизации» французских ядерных сил.
Данные ракеты способны нести ядерные боеголовки. Благодаря модификации их дальность и точность значительно улучшены, по данным французским военных.
Сейчас у Франции есть четыре атомные подводные лодки, на каждой из них — баллистические ракеты. Одна лодка постоянно находится в боевой готовности. Судно расположено в засекреченном месте, чтобы в случае ядерного нападения на Францию ответить тем же.
Ранее российская разведка заявила, что французский воинский контингент численностью до 2 тыс. может отправиться на Украину. Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона.
* «Bild на русском» признан в России иностранным агентом.
