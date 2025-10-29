сегодня в 13:10

ВС Франции приняли на вооружение новые ракеты с ядерными боеголовками

Французская армия получила новые ракеты M51.3 с ядерными боеголовками. Их разместят на атомных подводных лодках, сообщает «Bild на русском» *.

Поступившее вооружение представляет собой новое поколение межконтинентальных баллистических ракет. В Париже их назвали «важным шагом в модернизации» французских ядерных сил.

Данные ракеты способны нести ядерные боеголовки. Благодаря модификации их дальность и точность значительно улучшены, по данным французским военных.

Сейчас у Франции есть четыре атомные подводные лодки, на каждой из них — баллистические ракеты. Одна лодка постоянно находится в боевой готовности. Судно расположено в засекреченном месте, чтобы в случае ядерного нападения на Францию ответить тем же.

Ранее российская разведка заявила, что французский воинский контингент численностью до 2 тыс. может отправиться на Украину. Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона.

* «Bild на русском» признан в России иностранным агентом.

