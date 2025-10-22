Воробьев: встречи с представителями Узбекистана важны для сотрудничества

Встречи с представителями Узбекистана важны для Московской области в процессе выстраивания долгосрочных стратегий сотрудничества, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас очень много общего, и я считаю, что подобные встречи крайне важны для выстраивания дальнейших планов — и в экономике, и в гуманитарной сфере. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто находится здесь: наших коллег, руководителей регионов, представителей бизнеса, наших дорогих хакимов, гостей, делегацию, которая приехала», — подчеркнул Воробьев на II Совете регионов России и Узбекистана.

Он выразил уверенность, что каждая такая встреча позволит открывать новые страницы сотрудничества.

Ранее губернатор заявил, что доля Подмосковья в общем товарообороте между РФ и Узбекистаном составляет около 8%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.