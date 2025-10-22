Андрей Воробьев: доля Подмосковья в товарообороте РФ и Узбекистана составляет 8%

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что доля региона в общем товарообороте между РФ и Республикой Узбекистан составляет около 8%. Показатель Подмосковья в товарообороте достиг 833 млн долларов.

«Товарооборот между Московской областью и Республикой Узбекистан достиг 833 миллионов долларов США Это в два раза больше, чем в 2020 году», — сказал Воробьев ходе II совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Он добавил, что на долю Московской области приходится около 8% всего товарооборота между Россией и Республикой Узбекистан.

Воробьев уточнил, что за 6 месяцев 2025 года товарооборот между двумя странами вырос еще больше.

