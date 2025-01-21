Володин прокомментировал решение США покинуть ВОЗ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в решении о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть корысть Вашингтона, сообщает РИА Новости .

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Это один из первых документов, подписанных республиканцем после вступления в должность главы государства.

«Сейчас они (американцы — ред.) вышли из ВОЗ, в этом опять есть их корысть, не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира нашей планеты, опять ищут себе выгоду», — сказал Володин.

Ранее Трамп после инаугурации подписал указ о приостановке американской помощи Украине и другим государствам на 90 дней. Вашингтон намерен проанализировать, соответствуют ли меры поддержки политическим целям США.