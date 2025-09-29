Военный эксперт оценил шанс передачи ВСУ американских ракет «Томагавк»
Вероятная передача Украине американских дальнобойных ракет «Томагавк» много пользы ВСУ не принесет, сообщил РИАМО военный эксперт, руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов.
Ранее спецпосланник президента Штатов по Украине Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил ВСУ наносить дальнобойные удары вглубь РФ. Возможно, речь идет в том числе о передаче киевскому режиму «Томагавков». В Кремле следят за развитием ситуации.
«Я считаю, что с высокой вероятностью они будут поставлять старые (ракеты — ред.), 80-90-х годов производства, и в очень ограниченном количестве. А модификаций класса „земля — земля“ у них немного. Это исходит из того, что концепция ведения ими операций заключается в морских группировках», — заявил Насонов.
Он считает, что в настоящее время США по своей военно-экономической концепции избавляются от всего старого вооружения. Насонов полагает, что это верно по отношению к ракетам «Томагавк», так как их сменяет более современное и лучшее поколение носителей.
