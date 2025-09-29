РФ анализирует заявления о возможной поставке США Киеву крылатых ракет

сегодня в 14:19

Песков — о поставках США Киеву крылатых ракет: заявления очень серьезные

В России крайне серьезно оценивают сообщения о потенциальной передаче Соединенными Штатами Киеву крылатых ракет «Томагавк», передает RT .

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что в Москве изучают данную информацию.

«Безусловно, слышали заявления, они очень серьезные… Мы внимательно их анализируем», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп разрешил ВСУ бить вглубь РФ.

