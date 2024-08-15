Военный эксперт Насонов: США пытаются снять вину с себя, обвиняя Залужного

США, чтобы избежать обвинений и не настраивать против себя Германию, могут выстраивать историю о том, что подрыв «Северных потоков» — дело рук случайных и недостаточно подготовленных людей с Украины, сообщил РИАМО военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

Ранее экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный после появления информации о том, что он мог отдать приказ о подрыве «Северных потоков», сказал, что ему ничего неизвестно, а предположения об обратном — провокация.

«На мой взгляд, действия, проведенные на такой глубине с использованием взрывчатки, специализированного оборудования и профессионально подготовленных водолазов, могли быть осуществлены только высококлассными специалистами, которых в мире немного. Поэтому у меня есть обоснованное предположение, что за этим стоят американцы. Однако, чтобы избежать обвинений и не настраивать против себя Германию, они могут выстраивать историю о том, что это дело рук случайных и недостаточно подготовленных людей из Украины», — сказал Насонов.

По мнению военного эксперта, все, что сейчас происходит вокруг обвинений в адрес Валерия Залужного и заявлений о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы знал о готовящемся подрыве, но потом «забыл» об этом, — это попытка отвлечь внимание.

«Эти фигуры уже запятнаны в правовом поле и не могут действовать на международной арене. Поэтому они стараются свести на нет свои связи с этим инцидентом. Однако мы должны помнить принцип: „Ищите, кому это выгодно“. И прежде всего это выгодно Америке. Мы видим, как выросли цены и как перестроилась экономика Европы, перейдя от трубопроводного газа к сжиженному», — обратил внимание специалист.

Ситуация с властями на Украине

Насонов пояснил, что США извлекли из этого огромные прибыли, а многие производства были вынуждены переместиться в другие страны, прежде всего в Америку.

«Ответы на все эти вопросы сможет дать только объективное международное расследование, но, на мой взгляд, в ближайшее время его не будет, поскольку заинтересованные стороны могут блокировать его проведение. Внутренняя ситуация на Украине говорит о том, что авторитет ее руководства явно недостаточен. Главнокомандующий и другие командиры принимают значительные самостоятельные решения, используя свои знания, навыки и политические возможности. Централизация власти на Украине фактически отсутствует», — отметил эксперт.

По его оценке, моральное состояние украинских военнослужащих сейчас на грани. Они уже не понимают, чего от них требуют.

«Приказы, данные вчера, сегодня отменяются или корректируются. Это создает крайне нездоровую ситуацию в системе управления государством, особенно в вооруженных силах, где приказ командира должен выполняться точно и в срок. На данный момент такая возможность на Украине отсутствует», — заключил Насонов.

Взрывы на «Северных потоках» — российских экспортных газопроводах в Европу — произошли 26 сентября 2022 года. Расследование проводили правоохранители из разных стран. Германия выдала ордер на арест украинских дайвера и супружеской пары по обвинению в подрыве «Северных потоков». Один из подозреваемых скрывается в Польше.