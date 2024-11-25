Военный эксперт Литовкин: скопировать «Орешник» не получится

«Технологии подобного уровня, как «Орешник» невозможно просто повторить. Да, изучение всегда подразумевается: осколки, неразорвавшиеся снаряды или ракеты могут попасть в руки противника. Мы тоже собирали трофеи: американскую технику, ракеты, и анализировали их слабые места. Но воспроизводить чужую технику — бессмысленно», – сказал Литовкин.

Он отметил, что, например, мы не собираемся копировать «Абрамс», который хуже наших танков, или «Леопард», который также уступает по характеристикам. Даже ракеты Storm Shadow, обломки которых уже есть в экспозиции парка «Патриот», не представляют для нас ничего принципиально нового.

«Все эти трофеи — осколки, детали — уже изучены, но копирование подобных образцов бесполезно. Важно идти своим путем, опираясь на собственные традиции, разработки и специалистов», – подчеркнул военный эксперт.

Литовкин рассказал, что в девяностые годы американцы пытались купить у нас систему С-300. На тот момент две компании — «Алмаз» и «Антей» — производили разные модификации: «Алмаз» выпускал объектовые системы, а «Антей» — войсковые. Позже эти конструкторские бюро объединились. Американцы хотели получить доступ к этой технологии, но у нас ничего не вышло купить. Однако белорусы продали одну из систем, которая использовалась на полигоне в Астраханской области.

«Тогда поднялся шум, что американцы могут узнать наши технологии. Я пошел к Вениамину Павловичу, создателю С-300, и спросил, насколько это опасно. Он ответил, что это ерунда. Главное в подобных системах — программное обеспечение, разгадать которое практически невозможно. Американцы могли бы пытаться расшифровать его десять лет, используя самые сложные вычислительные машины, но за это время мы ушли бы далеко вперед», – объяснил эксперт.

По его мнению, когда речь идет о ракетах, таких как гиперзвуковые, копирование становится еще сложнее. Секреты твердого топлива, смесевых составов практически невозможно воспроизвести.

«Принцип гиперзвука известен, но для создания подобных систем нужны уникальные материалы, способные выдерживать температуры до 2 тыс. градусов. При движении ракеты вокруг нее образуется облако плазмы, которое металл должен выдерживать. Попробуй сделай — не получится», – констатировал Литовкин.

Он напомнил, что в 90-е годы наши конструкторы экспериментировали с различными рудами. Например, заменили украинскую руду из Донецкой области на кузбасскую, аналогичную по составу. Оказалось, что ракеты, сделанные из разной руды, летают совершенно по-разному. Все это — молекулярные напряжения, микроструктура материалов — влияет на конечный результат.

«Что касается систем ПВО, американцы не смогут создать средства перехвата наших гиперзвуковых ракет. Чтобы это сделать, их ракеты должны летать быстрее наших. Например, чтобы перехватить машину, нужно ее догнать. У американцев таких ракет просто нет. Их самые быстрые ракеты развивают скорость до 5,5 Махов — это сверхзвук, хотя они называют это гиперзвуком. Но настоящий гиперзвук начинается с 6-7 Махов, а наши ракеты достигают 10 и более», – заключил специалист.