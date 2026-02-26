Как считает американский военный аналитик Андрей Мартьянов, продолжение конфликта с РФ стало для украинского лидера Владимира Зеленского и его окружения залогом их политического выживания, сообщает «Царьград» .

«Пока Зеленский у власти, он фактически уничтожает мужское население Украины. <…> Он продолжает выставлять себя напоказ. Однако <…> для него, его команды и других лиц на Западе продолжение войны стало залогом их существования», — рассказал Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.

По его словам, как только конфликт прекратится, то эра этих политиков завершится. И тогда их больше не будет.

Ранее политический аналитик издания Financial Times Гидеон Рахман предположил, что согласие Владимира Зеленского на трехсторонние переговоры с Россией и США в Абу-Даби продиктовано стремлением избежать конфликта с американским лидером Дональдом Трампом.

