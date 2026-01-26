Аналитик назвал причину, почему Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби

сегодня в 19:45

Рахман: Зеленский согласился на переговоры в Абу-Даби ради Трампа

Политический аналитик издания Financial Times Гидеон Рахман предположил, что согласие украинского президента Владимира Зеленского на проведение трехсторонних переговоров с Россией и США в Абу-Даби продиктовано стремлением избежать конфликта с американским президентом Дональдом Трампом, пишет ТАСС .

В публикации отмечается, что такое решение Зеленского отчасти связано с его нежеланием вызывать раздражение Трампа. Рахман также добавил, что это отражает нарастающее утомление украинской стороны от продолжающегося конфликта, подчеркнув, что Киев испытывает "значительное давление".

В Абу-Даби 23 января стартовал первый день трехсторонних консультаций, посвященных вопросам безопасности, а 24 января состоялась вторая встреча.

Российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Украинскую сторону рабочей группы представлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 24 января подтвердил намерения провести очередной раунд трехсторонних переговоров в ближайшее время, но точную дату не назвал.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рассчитывать на результативность трехсторонних переговоров пока ошибочно. Впереди еще много сложной работы.

