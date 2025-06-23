Американская военная база в Сирии подверглась атаке, утверждает Baza со ссылкой на иранское агентство Mehr. Журналисты пока не уточняют, кто именно и каким оружием атаковал лагерь американцев.

Mehr пишет, что удар нанесен по военной базе США в районе Касрук в западной провинции Хасеке. Сведений о наличии пострадавших или разрушений пока не поступало.

Ранее США заявили об ударах по ядерным объектам Ирана. Позже в МАГАТЭ сообщили, что на атакованной иранской инфраструктуре в Натанзе пострадала установка по обогащению урана.

Американская армия атаковала три ядерных объекта Ирана в ночь на 22 июня. Под удары попала инфраструктура в Фордо, Натанзе и Исфахане. Президент США Дональд Трамп утверждал, что атаку провели в целях ограничения ядерного потенциала исламской республики.