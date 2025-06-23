Гросси: на иранском ядерном объекте повреждена установка по обогащению урана

На иранском ядерном объекте в Натанзе, по которому пришелся удар США, зафиксированы повреждения. Пострадала установка по обогащению урана, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает ТАСС .

Объектам ядерной программы Ирана, которые были атакованы американскими бомбардировщиками, был нанесен ущерб. Так, в Натанзе повреждена установка по обогащению урана.

В Исфахане повреждены здания, в которых в том числе шла переработка урана. Масштабы ущерба в Фордо МАГАТЭ пока что не оценило, но на ядерном объекте были зафиксированы воронки от ударов.

В ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане. Как отметил президент США Дональд Трамп, удары наносились в целях ограничения ядерных возможностей Ирана.