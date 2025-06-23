Гросси: на иранском ядерном объекте повреждена установка по обогащению урана
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На иранском ядерном объекте в Натанзе, по которому пришелся удар США, зафиксированы повреждения. Пострадала установка по обогащению урана, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает ТАСС.
Объектам ядерной программы Ирана, которые были атакованы американскими бомбардировщиками, был нанесен ущерб. Так, в Натанзе повреждена установка по обогащению урана.
В Исфахане повреждены здания, в которых в том числе шла переработка урана. Масштабы ущерба в Фордо МАГАТЭ пока что не оценило, но на ядерном объекте были зафиксированы воронки от ударов.
В ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане. Как отметил президент США Дональд Трамп, удары наносились в целях ограничения ядерных возможностей Ирана.