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Во Франции заявили, что Макрон пугает французов «российской угрозой»

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался и запугивает французов «российской угрозой „, сообщает РИА Новости .

Он раскритиковал обращения Макрона к французам.

«Этот человек хочет войны. Он чрезмерно драматизирует, чтобы подготовить французов к чему-то очень грязному», — написал политик в соцсети Х.

По его словам, Макрон одержим «российской угрозой» и видит ее повсюду.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы.

Также он заявил, что Франция продолжит наращивать военный бюджет и будет больше инвестировать в оборону.