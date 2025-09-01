Во Франции заявили, что ЕС пытается втянуть страны Европы в войну с РФ

Руководство Евросоюза хочет развязать войну с Россией и втянуть в нее все европейские страны. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, сообщает ТАСС .

По словам политика, руководство ЕС хочет превратить объединение в «наднациональное государство с европейской армией». Также, по его словам, оно хочет забрать у Франции ядерное оружие.

Филиппо считает, что ЕС преследует одну цель — развязать «большую войну» с Россией и ввергнуть в нее Европу. По его словам, если такое произойдет, то европейцам грозит «участь рабов, живущих в стране».

Политик считает, что Франция должна выйти из ЕС и держать курс на самостоятельную политику.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел целенаправленно работал на сближение Украины с ЕС. Однако европейские партнеры «вели себя некорректно».