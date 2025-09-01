Янукович заявил, что целенаправленно работал на сближение Украины с ЕС

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел, чтобы Киев сблизился с Евросоюзом. Он работал в этом направлении, однако Европа «вела себя некорректно», сообщает РИА Новости .

По словам Януковича, он целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС и хотел, чтобы Киев стал частью объединения. Однако партнеры по переговорам вели себя «некорректно».

Янукович сказал, что страны ЕС «не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине», а некоторые переговорщики и вовсе вели себя высокомерно.

При этом Янукович отметил, что всегда был против вступления Украины в НАТО. По его словам, этот шаг привел бы страну к катастрофе и гражданской войне.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из причин кризиса на Украине стали попытки Запада втянуть Украину в НАТО.

Ранее стало известно, что входящие в НАТО страны поставили Украине оружия на 50 млрд долларов в 2024 году. Они намерены увеличивать объемы помощи в дальнейшем.