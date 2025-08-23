Страны НАТО поставили Киеву оружия на 50 млрд долларов и хотят наращивать помощь

За 2024 год государства, входящие в НАТО, поставили Украине оружия на 50 млрд долларов и намерены увеличивать объемы помощи и в дальнейшем, сообщает РИА Новости .

«Страны НАТО предоставили 99% от общего объема военной помощи», — сказал председатель военного комитета Североатлантического альянса Джузеппе Каво Драгоне в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Он уточнил, что помощь НАТО в 2025 году достигла 33 млрд долларов, но к концу года организация планирует соответствовать предыдущему показателю. Для этого прогнозы очень оптимистичны.

По словам военного, в рамках альянса не идут дискуссии об отправке военных контингентов в ВСУ. Такие вопросы ставить сейчас преждевременно этот вопрос все еще открыт.

Ранее американский конгрессмен Мэтт Гетц выступил с неожиданным предложением по урегулированию украинского конфликта. Он предложил принять Россию в НАТО.