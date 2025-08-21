Конгрессмен США предложил принять Россию в НАТО
Американский конгрессмен Мэтт Гетц выступил с неожиданным предложением по урегулированию украинского конфликта, сообщает RT.
В эфире телеканала One America News он заявил, что президенту США Дональду Трампу следует предложить России членство в НАТО.
По мнению политика, такой шаг позволит получить от российского лидера Владимира Путина «всё, что он хочет» в обмен на интеграцию в альянс.
Это заявление прозвучало на фоне более ранних слов Трампа о готовности кардинально изменить подход к России и украинскому кризису в течение двух недель.