Трамп: США могут через две недели изменить подход к РФ и конфликту на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что примерно через 2 недели Белый дом может изменить подход к РФ и украинскому конфликту, если не удастся добиться мирного урегулирования.

«Дам вам знать. Я бы сказал, в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход», — ответил Трамп на вопрос одной из американских радиостанций, будет ли мир на Украине.

При этом других подробностей президент Соединенных Штатов не привел.

Ранее газета The Guardian сообщала, что Дональд Трамп планирует занять «выжидательную позицию» относительно мирного урегулирования российско-украинского конфликта.