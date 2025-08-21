Guardian: Трамп может временно отстраниться от украинского урегулирования

Президент США Дональд Трамп планирует занять «выжидательную позицию» относительно украинского урегулирования. Он хочет понять, возможно ли в целом проведение двусторонних переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

Американский лидер заинтересован в урегулировании украинского конфликта. Однако он может временно отстраниться от этой работы.

По данным издания, Трамп хочет, чтобы Путин и Зеленский попытались сами организовать двусторонний саммит. Американский президент также заявил, что хочет, чтобы все решения по урегулированию принимали Москва и Киев.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп стремится к незамедлительному завершению украинского кризиса. Республиканец хочет, чтобы встреча президента РФ и президента Украины состоялась как можно скорее.