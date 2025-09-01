Внеочередное заседание совета НАТО-Украина пройдет в Брюсселе 1 сентября

Детали о заседании рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига. Он рассказал, что мероприятие запросил Киев. По его словам, Украина хочет обсудить с союзниками «недавние массированные удары России».

«Мы ожидаем предметного обсуждения совместных шагов», — сказал Сибига.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по военным объектам Украины. Были поражены объекты ВПК и военные аэропорты страны.

Между тем в Кремле не раз указывали на то, что ВС РФ наносят удары только по военным и околовоенным объектам. Там также отметили, что российский президент Владимир Путин придерживается взвешенного и ответственного подхода в военных вопросах.