Минобороны РФ подтвердило групповой удар по военным объектам Украины
Фото - © РИА Новости
В ночь на 28 августа ВС РФ нанесли групповой удар по военно-промышленным объектам и военным авиабазам Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Цели были атакованы высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. В том числе удары наносились с помощью гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» и БПЛА.
В Минобороны отметили, что высокоточное оружие попало по всем назначенным объектам. Цели удара достигнуты.
Ранее в Сети появилось видео момента удара российских ракет по военным заводам в Киеве. Взрывы прогремели в нескольких районах города.