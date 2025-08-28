Минобороны РФ подтвердило групповой удар по военным объектам Украины

сегодня в 12:54

В ночь на 28 августа ВС РФ нанесли групповой удар по военно-промышленным объектам и военным авиабазам Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Цели были атакованы высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. В том числе удары наносились с помощью гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» и БПЛА.

В Минобороны отметили, что высокоточное оружие попало по всем назначенным объектам. Цели удара достигнуты.

Ранее в Сети появилось видео момента удара российских ракет по военным заводам в Киеве. Взрывы прогремели в нескольких районах города.