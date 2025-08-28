Огненный ад в Киеве: видео прилета по украинской столице появилось в Сети

сегодня в 11:48

Ракеты ударили по военным заводам в Киеве

Ракеты ударили по украинской столице, Киеву. Прозвучало несколько взрывов в разных частях города, сообщает « Страна.ua ».

На опубликованном видео показано, как ракеты прилетают в здания. После этого раздается мощный взрыв, на месте происшествия возник огненный шар. Прилеты также были зафиксированы в других частях города.

По данным военкора Александра Коца, под ударом беспилотников, баллистических и крылатых ракет оказались почти все части Украины.

«В Киеве, где криворукая ПВО в очередной раз посбивала дроны на жилые дома, атакованы предприятия ВПК. Досталось заводу „Артем“, „Киевскому радиозаводу“, „Спецоборонмаш“, заводу „Славутич“, НИИ „Материалообработка взрывом“ и ООО „Укрспецсистемз“», — рассказал Коц.

В Киевской области ударам подверглись аэродромы Васильков и Жуляны. Минобороны РФ эти атаки не подтверждало.