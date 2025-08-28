Огненный ад в Киеве: видео прилета по украинской столице появилось в Сети
Фото - © РИА Новости
Ракеты ударили по украинской столице, Киеву. Прозвучало несколько взрывов в разных частях города, сообщает «Страна.ua».
На опубликованном видео показано, как ракеты прилетают в здания. После этого раздается мощный взрыв, на месте происшествия возник огненный шар. Прилеты также были зафиксированы в других частях города.
По данным военкора Александра Коца, под ударом беспилотников, баллистических и крылатых ракет оказались почти все части Украины.
«В Киеве, где криворукая ПВО в очередной раз посбивала дроны на жилые дома, атакованы предприятия ВПК. Досталось заводу „Артем“, „Киевскому радиозаводу“, „Спецоборонмаш“, заводу „Славутич“, НИИ „Материалообработка взрывом“ и ООО „Укрспецсистемз“», — рассказал Коц.
В Киевской области ударам подверглись аэродромы Васильков и Жуляны. Минобороны РФ эти атаки не подтверждало.