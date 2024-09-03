Власти Венесуэлы обвинили США в пиратстве после конфискации самолета Мадуро

«Боливарианская Республика Венесуэла заявляет международному сообществу, что власти Соединенных Штатов Америки в очередной раз совершили преступное действие, которое нельзя квалифицировать иначе как пиратство», — говорится в заявлении министра коммуникаций, культуры и туризма Фредди Няньеса, опубликованном в Telegram-канале.

Об аресте президентского самолета сообщило CNN. Известно, что стоимость воздушного судна, которое в последние месяцы находилось в Доминиканской Республике, оценивается в 13 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро лидировал на президентских выборах. Но главы МИД Евросоюза договорились между собой не признавать политика демократически избранным президентом.