Власти США в ближайшее время объявят о новом пакете помощи Киеву

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AP: США могут 24 мая объявить о выделении помощи Украине на 275 млн долларов

Американские власти могут в пятницу, 24 мая объявить о дополнительной военной помощи Киеву в размере 275 млн долларов, сообщает ТАСС .

Как пишет агентство Associated Press, в очередной паркет военной помощи Украине войдут ракеты для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также артснаряды калибра 155-мм и 105-мм.

Ранее издание The New York Times сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен хочет уговорить президента Джо Байдена разрешить Киеву обстреливать Россию американским оружием.

Также 13 американских конгрессменов отправили главе Пентагона Ллойду Остину письмо с требованием разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории РФ.