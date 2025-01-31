Фицо обвинил воюющий за Украину «Грузинский легион»* в протестах в Словакии

«Грузинский легион»*, воюющий за Украину, имеет отношение к антиправительственным протестам в Словакии, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Ранее по европейской страны прокатались волна выступлений против нынешней власти, сообщает РИА Новости .

Ранее полиция Словакии задержала украинца, которого подозревают в подготовке госпереворота в республике. Мужчину хотели депортировать из страны.

До этого премьер-министр Фицо заявлял, что в Словакии действует группа «иностранных экспертов» для свержения правительства. Он отмечал, что эти «эксперты» связаны с украинским Майданом и событиями в Грузии.

Фицо допускал, что группа указанных людей может предпринять попытку вторжения в правительственные здания во время протестов, чтобы затруднить работу властей Словакии.



* Запрещенная в России террористическая организация.

