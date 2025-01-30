Полиция Словакии задержала украинца из-за угрозы госпереворота

Полицейские Словакии задержали гражданина Украины. Его подозревают в подготовке госпереворота в республике, поэтому мужчину депортируют из страны, сообщает ТАСС .

Глава словацкой полиции Яна Машкарова считает, что задержанного стоит как можно скорее отослать из республики. Сейчас проводится процедура его административного выдворения.

Ранее премьер-министр республики Роберт Фицо отмечал, что в Словакии наблюдается деятельность «иностранных экспертов», которые хотят свергнуть власть в стране. Он уточнил, что иностранцы связаны с событиями в Грузии и Майданом на Украине.

Политик добавил, что они финансируются из разных источников. Он считает, что данная группа может попытаться проникнуть в правительственные здания в ходе обычных антиправительственных акций протеста, чтобы помешать работе госорганов Словакии.