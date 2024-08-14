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Власти Казахстана призвали к мирному решению конфликта на Украине

Казахстан на фоне атак ВСУ на Курскую область призвал к мирному решению конфликта между Россией и Украиной, сообщает ТАСС .

Сложившуюся ситуацию прокомментировал официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров. По его словам, все страны с большой озабоченностью наблюдают за происходящим в Курской области.

Политик подчеркнул, что Казахстан всегда заявлял о необходимости соблюдения всеми странами Устава ООН, согласно которому зафиксирован принцип территориальной целостности государств.

Смадияров отметил, что его страна выступает за мирное решение конфликта между Россией и Украиной. По его словам, в этом помогут политико-дипломатические инструменты.

Также Смадияров добавил, что Астана приветствует любые усилия международного сообщества, направленные на конструктивное решение конфликта.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. В результате атаки, по последним данным, погибли 12 мирных жителей. Приграничные районы региона покинуло свыше 120 тыс. человек.

Ранее в Минобороны сообщили, что за время боев под Курском украинская сторона потеряла до 2,3 тыс. военнослужащих. Российская армия продолжает пресекать попытки противника проникнуть вглубь территории РФ.