сегодня в 17:50

Власти ФРГ: одобрение ударов вглубь РФ не повлияет на решение о поставках Taurus

Представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что одобрение президента Соединенных Штатов Джо Байдена наносить удары вглубь РФ с помощью американского оружия не повлияет на позицию немецкого канцлера Олафа Шольца не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, сообщает ТАСС .

«Да, правительство ФРГ было об этом (одобрении Байдена-ред.) проинформировано, и нет, это не влияет на решение канцлера не поставлять Taurus», — сказал Бюхнер.

Глава кабмина ФРГ подчеркнул, что американская сторона проинформировала Берлин о решении Байдена позволить Киеву наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS по Курской области.

При этом, по словам представителя Минобороны ФРГ Натали Еннинг, все виды вооружения, которые Германия отправляла Киеву с начала конфликта, не являются дальнобойными.

Накануне американская газета New York Times сообщала, что Байден впервые разрешил киевским властям применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории РФ. При этом команда американского лидера опасается ответа Москвы.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песком напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже озвучивал мнение по ударам западными дальнобойными ракетами вглубь страны.