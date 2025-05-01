Владимира Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

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Глава российского государства провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который поздравил россиян с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств выразили удовлетворение развитию отношений между Россией и ОАЭ. Стратегическое сотрудничество успешно в политике, экономике и гуманитарной сфере. Это позволяет сторонам обсуждать сложные международные проблемы.

Кроме того, Путин выразил благодарность ОАЭ за помощь в организации обмена пленными между Россией и Украиной. Так, благодаря усилиям Абу-Даби 19 апреля на Родину смогли вернуться 246 бойцов Вооруженных сил РФ.

Ранее Владимир Путин рассказал, что последние три года ночует в президентской резиденции на территории Кремля. Журналист ВГТРК показал квартиру главы государства.