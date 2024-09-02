Владимир Путин заявил о свободе СМИ в России

Западные страны мешают российским телеканалам работать на своей территории. Об этом в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил президент РФ Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Запад вводит прямую цензуру против СМИ. Такие действия противоречат демократическим принципам свободы слова и распространения информации. Причина, по которой издания из РФ подвергаются гонениям на Западе — то, что они пытаются донести мнение Москвы по поводу тех или иных вопросов.

В РФ, по словам Путина, все средства массовой информации работают свободно. Это гарантировано Конституцией. В России всем сторонам дают возможность высказаться. Правительство сотрудничает с новостными агентствами, газетами и другими видами СМИ вне зависимости от их редакционной политики. Главное требование — соблюдение законодательства.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова — удар по свободе слова. Дипломат увидел в этом действии причастность США.