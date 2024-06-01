Владимир Путин выразил соболезнования семье депутата ГД Чилингарова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин уже знает о смерти депутата Госдумы, полярного исследователя Артура Чилингарова, пишет РИА Новости .

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью 84-летнего Артура Чилингарова. Президент России направил его семье телеграмму со словами скорби и поддержки, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин одним из первых выразил соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Он заявил, что ныне покойный полярный исследователь много лет работал в экстремальных условиях и его жизненный путь может стать примером для многих.

Артур Чилингаров скончался 1 июня. Когда состоится церемония прощания и похороны, пока не уточняется.

Ранее 1 июня в Москве похоронили актрису Анастасию Заворотнюк, которая последние пять лет боролась с раком головного мозга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил траурную церемонию и простился с артисткой.