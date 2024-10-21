Президент РФ Владимир Путин примет участие в XVI саммите БРИКС в Казани 22–24 октября. Его проведут в рамках укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, сообщает пресс-служба Кремля .

Лидеры стран БРИКС проведут заседания, где обсудят актуальные вопросы и направления сотрудничества — в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов. Также уделят особое внимание возможному расширению объединения.

На заседаниях свои доклады представят председатели Нового банка развития, Делового совета, Женского делового альянса и т. д. Итоги обсуждений представят в Казанской декларации саммита.

Также планируется разобрать тему взаимодействия стран БРИКС и Глобального Юга и ситуацию на Ближнем Востоке. В последний день саммита проведут заседание в формате «аутрич/БРИКС плюс». В нем примут участие представители из почти 40 стран.

Отмечается, что российский лидер проведет двусторонние встречи практически со всеми своими коллегами, которые приедут на саммит.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинский конфликт не входит в повестку саммита БРИКС. Однако участники смогут затронуть эту тему на свое усмотрение.