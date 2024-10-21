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Песков заявил, что украинский конфликт не входит в повестку саммита БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение конфликта на Украине не входит в повестку дня саммита БРИКС в Казани, сообщают « Известия ».

Он отметил, что участники саммита смогут затронуть эту тему на свое усмотрение.

«Это не входит в повестку дня саммита, но каждый участник может затронуть эту тему на свое усмотрение», — сказал представитель Кремля.

Саммит глав государств БРИКС пройдет 22–24 октября в Казани.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что саммит стран БРИКС, а не грядущие выборы американского президента, будет важнейшим событием, определяющим ход дальнейшей истории.