Песков заявил, что украинский конфликт не входит в повестку саммита БРИКС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение конфликта на Украине не входит в повестку дня саммита БРИКС в Казани, сообщают «Известия».
Он отметил, что участники саммита смогут затронуть эту тему на свое усмотрение.
«Это не входит в повестку дня саммита, но каждый участник может затронуть эту тему на свое усмотрение», — сказал представитель Кремля.
Саммит глав государств БРИКС пройдет 22–24 октября в Казани.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что саммит стран БРИКС, а не грядущие выборы американского президента, будет важнейшим событием, определяющим ход дальнейшей истории.