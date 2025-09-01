Владимир Путин поддержал инициативы Си Цзиньпина по глобальному управлению

Президент России Владимир Путин выразил поддержку предложениям Китая о создании новой системы международного взаимодействия. По словам российского лидера, эта инициатива особенно важна в настоящее время, когда некоторые государства продолжают стремиться к доминированию на мировой арене, пишет РИА Новости .

На заседании «ШОС плюс» Путин отметил, что Москва внимательно изучила идеи председателя Китая Си Цзиньпина и заинтересована в их практическом обсуждении. Путин подчеркнул актуальность китайской концепции более функциональной системы глобального управления в современных условиях.

«Мы, безусловно, внимательным образом выслушали все, что предлагается господином Си Цзиньпином по созданию новой, более эффективной и функциональной системы глобального управления. Это актуально в условиях, когда некоторые страны по-прежнему не отказываются от стремления к диктату в международных делах», — сказал Путин на заседании в формате «ШОС плюс».

Ранее сообщалось, что на полях саммита ШОС Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Переговоры прошли на уровне делегаций двух стран.

Перед встречей делегаций Моди выложил фото с главой РФ. Они ехали на переговоры в одном автомобиле.