Владимир Якушев избран первым зампредом Совета Федерации РФ

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Владимира Якушева выбрали первым заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Решение о назначении Якушева принято единогласно. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

Свои голоса «за» отдали 155 сенаторов, которые были на заседании.

Кандидатуру Владимира Якушева на пост вице-спикера Совфеда предложила председатель СФ РФ Валентина Матвиенко. Политик был полпредом в Уральском федеральном округе с ноября 2020 года по 24 сентября 2024 года.

24 сентября российский президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Якушева от должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УрФО).

Ранее Путин похвалил Госдуму и Совет Федерации за проделанную работу. Он сказал, что обе палаты парламента много сделали во время весенней сессии.